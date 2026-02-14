Controlli dei carabinieri | un arresto e multa da 6mila euro a un locale

I carabinieri hanno arrestato un uomo e multato un locale con 6.000 euro durante un blitz notturno a Marcianise. La polizia ha controllato diversi locali, riscontrando irregolarità e violazioni delle norme sanitarie. Un esercizio commerciale è stato colpito da sanzioni per aver violato le regole antiCOVID, mentre un uomo è stato portato in caserma per un controllo. La operazione ha coinvolto numerose pattuglie che hanno pattugliato le strade della città.

Un 40enne condotto in carcere: deve espiare una pena di 4 anni e 9 mesi. Denunciato il titolare di un'attività commerciale per aver impiegato due lavoratori irregolari Tra la serata di ieri (13 febbraio) e la mattinata di oggi è stato effettuato un articolato servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nell’ambito del territorio della Compagnia dei carabinieri di Marcianise. In campo 12 pattuglie e 28 militari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta. L’operazione ha portato a diversi risultati sul fronte del contrasto allo spaccio, ai reati contro il patrimonio e alle violazioni in materia di lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.it

Questa mattina a Torre Santa Sabina, i carabinieri di Carovigno e la polizia locale hanno fermato un uomo con 400 ricci di mare nascosti in un sacchetto.

Nell’area orientale di Napoli, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, portando a un arresto e al sequestro di denaro falso e materiale esplosivo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Controlli dei Carabinieri nella Romagna Faentina: patenti ritirate, denunce ed arresti; Controlli dei carabinieri. Due arresti e una denuncia; Nas, il bilancio 2025. Oltre 45mila ispezioni, 148 arresti e sequestri per 197 milioni di euro; Controlli a tappeto in zona stazione: rintracciato un uomo espulso e una denuncia per spaccio di droga.

Maxi controlli dei carabinieri nel Casertano: sequestrati oltre 2,7 chili di droga e denunce per lavoro neroCASERTA (rgl) – Un maxi servizio di controllo straordinario contro criminalità diffusa, spaccio e lavoro irregolare. Tra arresti, denunce e sequestri, il territorio casertano torna al centro di un’ope ... ilgiornalelocale.it

Maxi controlli dei Carabinieri tra Velletri e Lariano: arresto, denunce e sanzioni nei locali pubbliciIeri sera, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di un più ampio piano strategico di controllo del territorio, hanno eseguito un servizio ... castellinotizie.it

RECANATI - I controlli dei carabinieri. Il giovane era a bordo di un'auto in sosta in un parcheggio insieme a un coetaneo: aveva oltre mezz'etto di droga facebook

#Controlli, Melis ( @_Carabinieri_): grazie a cabina regia controlli più efficaci e mirati, garantiamo valore made in Italy. VIDEOINTERVISTA @SocialMasaf @FrancescoLollo1 agricolae.eu/controlli-meli… x.com