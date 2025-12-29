Bergamo la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno

Il 1° gennaio alle ore 21, nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo, si terrà la quinta edizione del Concerto di Capodanno organizzato da Proloco Bergamo. Un appuntamento che unisce la musica poetica di Fabrizio De André e l’atmosfera di inizio anno, offrendo un momento di riflessione e tranquillità per accogliere il nuovo anno. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della tradizione.

LO SPETTACOLO. La 5° edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo è in programma il 1° gennaio alle ore 21 nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano in Largo Bortolo Belotti 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano Leggi anche: "De André canta De André": il nuovo tour parte dal teatro Rossini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno; Bergamo accoglie il 2026 nel segno di De André: torna il Concerto di Capodanno della Proloco; Capodanno in musica: concerto dedicato a De André. Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno - La 5° edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo è in programma il 1° gennaio alle ore 21 in centro. ecodibergamo.it

Bergamo accoglie il 2026 nel segno di De André: torna il Concerto di Capodanno della Proloco - Dopo il successo delle precedenti edizioni, la città di Bergamo si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un evento che unisce grande musica e impegno sociale. varese7press.it

Capodanno in musica: concerto dedicato a De André - Giovedì 1° gennaio alle 21 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano la quinta edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo. ecodibergamo.it

Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.