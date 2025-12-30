Cancellate le infiltrazioni mafiose | l' azienda Rapitalà torna nella white list

Tenute Rapitalà di Camporeale ha completato con successo il percorso di

La società agricola Tenute Rapitalà di Camporeale ha chiuso con esito positivo il periodo di "prevenzione collaborativa", disposto dalla prefettura di Palermo per ripulire l'azienda da incrostazioni e possibili infiltrazioni mafiose. A darne notizia è la stessa società, che gestisce una delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

