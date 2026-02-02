Arriva il nuovo INEOS Grenadier MY2026

Arriva in Italia il nuovo INEOS Grenadier Model Year 2026. L’auto britannica, che sta entrando nel suo terzo anno di produzione, si presenta con alcuni aggiornamenti pensati per rendere la guida più confortevole e più facile da usare ogni giorno.

(Adnkronos) – INEOS Automotive introduce sul mercato italiano il nuovo INEOS Grenadier Model Year 2026, evoluzione del 4×4 britannico che entra nel terzo anno di produzione con aggiornamenti mirati a migliorare guida su strada e fruibilità quotidiana. Rimangono invariate le alte capacità di guida in fuoristrada e per la versione MY26 debutta anche la nuova Black Edition a tiratura limitata. L’intervento tecnico principale riguarda l’introduzione di una scatola guida a rapporto variabile, una prima assoluta per Grenadier. Il sistema offre una risposta più diretta nella zona centrale dello sterzo, aumentando precisione e confidenza alle alte velocità e nei cambi di corsia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su INEOS Grenadier Model 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ich teste den Ineos Grenadier

Ultime notizie su INEOS Grenadier Model 2026

Argomenti discussi: INEOS Grenadier, il fuoristrada si aggiorna per il 2026: ecco cosa cambia; Ineos Grenadier 2026: nuovo sterzo, più confort e tanta cattiveria con la Black Edition | Quattroruote.it; Ineos Grenadier 2026: novità tecniche, aggiornamenti e prezzi; INEOS Grenadier MY2026: tutte le novità del nuovo 4x4 off-road, prezzi e Black Edition.

Ineos Grenadier 2026: novità tecniche, aggiornamenti e prezziIneos Grenadier MY2026 arriva in Italia con sterzo aggiornato, maggiore maneggevolezza, nuova Black Edition e prezzi invariati. newsauto.it

INEOS aggiorna il Grenadier per il 2026 con sterzo rivisto e nuova Black EditionINEOS aggiorna il Grenadier MY2026 con sterzo a rapporto variabile, comfort rivisto e debutto della Black Edition. techprincess.it

NUOVO ARRIVO | Nicola Pintus, difensore classe 2005, arriva in prestito dal Cagliari: sarà subito a disposizione del Cosenza. - facebook.com facebook

. @seriecofficial Trapani arriva il nuovo attaccante, fatta per Forte dal Campobasso x.com