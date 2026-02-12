La casa automobilistica annuncia le novità per il modello 2026 dell’Ineos Grenadier. Gli aggiornamenti puntano a migliorare lo sterzo e il comfort di guida, senza aumentare i prezzi. Gli interventi tecnici riguardano anche il sistema di assistenza alla guida, lasciando invariata la capacità off-road che ha sempre contraddistinto questo veicolo. La produzione si prepara a lanciare un modello più rifinito, pronto a mantenere la sua posizione nel segmento dei fuoristrada.

Con il Model Year 2026, Ineos Grenadier affina la sua ricetta senza snaturarsi, migliorando la guida su strada e la versatilità, ma restando fedele alla propria identità "dura e pura" di fuoristrada vecchio stile, anche estremo. Con l’ingresso nel terzo anno di produzione, gli ingegneri della Casa britannica hanno lavorato su affinamenti mirati, concentrandosi sull’esperienza di guida su asfalto e sull’uso quotidiano, senza intaccare le prestazioni in fuoristrada che hanno reso il modello un riferimento nella categoria, sia nella versione station wagon sia nel Quartermaster pick-up. Ma un aggiornamento importante riguarda anche i sistemi di assistenza alla guida, allineati alle normative più recenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ineos Grenadier, le novità per il 2026: migliorano sterzo e comfort, prezzi invariati

Approfondimenti su Ineos Grenadier

Arriva in Italia il nuovo INEOS Grenadier Model Year 2026.

La Nintendo Switch 2 mantiene i prezzi invariati, almeno per ora.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ineos Grenadier

Argomenti discussi: Ineos Grenadier si evolve con un nuovo sterzo, più comfort e l’allestimento Black Edition; Nuovo INEOS Grenadier MY2026, comfort e precisione per il 4×4 britannico; INEOS Grenadier nuovi modelli MY26; Ineos Grenadiers, per Egan Bernal in programma anche Strade Bianche e Tirreno-Adriatico.

