Bambino precipita dal secondo piano | soccorso con Pegaso

Questa mattina a Tortaia, un bambino di circa 10 anni è caduto dal secondo piano di un’abitazione. L’incidente si è verificato intorno alle 8, e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un elicottero Pegaso, per garantire le prime cure e il trasporto in ospedale. La comunità attende aggiornamenti sulle condizioni del bambino e sulle circostanze dell’accaduto.

Dramma questa mattina nel quartiere di Tortaia. Alle 8 circa, per motivi ancora da chiarire, un bambino di circa 10 anni è precipitato dal secondo piano di un'abitazione. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza e gli agenti della Polizia di Stato. Il bambino, una volta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Bambino precipita dal secondo piano: soccorso con Pegaso Leggi anche: Bambino di 10 anni precipita dal quinto piano a Sondrio: è in condizioni disperate Leggi anche: Rescaldina, ragazzo precipita dal secondo piano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Si perde nel bosco e precipita da una roccia, muore un bimbo di 10 anni; Morto il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale a Curon: indagate la madre e la zia. Bambino di 10 anni precipita dal secondo piano - Un bambino di 10 anni è precipitato dal secondo piano per cause ancora da accertare. rainews.it

