Spagna quarto incidente ferroviario in 4 giorni | scontro tra un treno e una gru a Cartagena Diversi feriti

In Spagna, si registrano quattro incidenti ferroviari in una settimana, tra cui uno avvenuto a Cartagena. Giovedì 22 gennaio, sulla linea regionale Cartagena-Los Nietos, un treno dei trasporti Feve si è scontrato con una gru, provocando diversi feriti. Questa serie di eventi evidenzia le criticità nel settore ferroviario spagnolo, con incidenti che coinvolgono diverse regioni e modalità operative.

In Spagna continuano gli incidenti ferroviari, il quarto nella stessa settimana. Dopo la tragedia di Adamuz, il crollo del muro a Gelida e il deragliamento nella provincia di Girona, l’ultimo incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 gennaio nella regione meridionale di Murcia, ad Alumbre, vicino a Cartagena: sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, un treno dei trasporti regionali Feve- società che gestisce linee a scartamento ridotto in zone costiere, rurali e interne del Paese- si è scontrato con una gru. La società spagnola Adif, che gestisce le infrastrutture ferroviarie, ha comunicato su X che la circolazione è stata interrotta “a causa della presenza di una gru estranea all’esercizio ferroviario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

