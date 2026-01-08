Incidente su strada Molinella a Soriano nel Cimino | auto contro fontanile poi prende fuoco

Un incidente si è verificato sulla strada provinciale Molinella a Soriano nel Cimino, coinvolgendo un'auto che è finita contro un fontanile. A seguito dell'impatto, l'auto ha preso fuoco, creando una situazione di emergenza lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

