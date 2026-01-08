Incidente su strada Molinella a Soriano nel Cimino | auto contro fontanile poi prende fuoco

Da viterbotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla strada provinciale Molinella a Soriano nel Cimino, coinvolgendo un'auto che è finita contro un fontanile. A seguito dell'impatto, l'auto ha preso fuoco, creando una situazione di emergenza lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

Spaventoso incidente sulla strada provinciale Molinella a Soriano nel Cimino. Un'auto è finita contro un fontanile a margine della carreggiata e a seguito dell'impatto ha preso fuoco. È successo, per cause ancora in fase di accertamento, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.Necessario l'intervento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

