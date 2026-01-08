Incidente su strada Molinella a Soriano nel Cimino | auto contro fontanile poi prende fuoco
Un incidente si è verificato sulla strada provinciale Molinella a Soriano nel Cimino, coinvolgendo un'auto che è finita contro un fontanile. A seguito dell'impatto, l'auto ha preso fuoco, creando una situazione di emergenza lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.
Spaventoso incidente sulla strada provinciale Molinella a Soriano nel Cimino. Un'auto è finita contro un fontanile a margine della carreggiata e a seguito dell'impatto ha preso fuoco. È successo, per cause ancora in fase di accertamento, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.Necessario l'intervento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Incidente frontale su via Ortana a Soriano nel Cimino: auto precipita nella scarpata, due feriti gravi
Leggi anche: L’incidente poi l’auto prende fuoco: tragedia sulla strada, vittima una 19enne
Walter «Wolly» Femminella muore a 36 anni in un incidente stradale a Molinella: lo schianto con l'auto contro un muro - Non ce l'ha fatta l'automobilista che sabato 6 dicembre mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Molinella. corrieredibologna.corriere.it
Morto dopo tre giorni automobilista gravemente ferito in un incidente nel Bolognese - Non ce l'ha fatta l'automobilista che sabato mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Molinella. ansa.it
Terribile incidente a Molinella, Susanna morta schiacciata da un camion che si ribalta in curva - Gravissimo incidente questa mattina alle porte di Molinella nella Bassa bolognese. ilrestodelcarlino.it
L’incidente stradale dopo le 20 lungo la Sp 9, all’altezza della rotonda in località Treponti. L’automobilista, un uomo di 65 anni, avrebbe fatto tutto da solo: portato in ospedale in codice rosso - facebook.com facebook
Incidente mortale sulla strada statale 188 "Centro Occidentale Sicula". Il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.