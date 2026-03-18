Stamattina a Pontedera una persona è caduta in Arno dalla tavola da sup e è stata risucchiata dall’acqua vicino alle paratie dello scolmatore. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il salvataggio. La persona è stata tratta in salvo e portata fuori dal fiume. L’intervento si è svolto nelle prime ore del giorno nel Comune di Pontedera.

PONTEDERA (PISA) – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 18 marzo 2026, in prossimità delle paratie dello scolmatore del fiume Arno, nel Comune di Pontedera, per soccorrere una persona. Un uomo durante una attività sportiva, svolta con una tavola SUP, è stato trascinato nel “Rullo” che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio posto nelle vicinanze delle paratie. L’uomo è stato tratto in salvo dal vortice di ritorno dell’acqua che lo teneva intrappolato, dal personale dei vigili fuoco. È stata calata una corda con galleggiante che l’uomo è riuscito ad afferrare, e poi è stato portato a riva. Allertato anche l’elicottero Drago che in caso di necessità sarebbe arrivato in modo celere. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pontedera: cade in Arno dalla tavola da sup e viene risucchiato allo Scolmatore. Salvato dai vigili del fuoco

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