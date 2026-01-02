Stack dating quando cercare l'amore diventa quasi una missione quotidiana | ma funziona?

Lo stack dating è una strategia utilizzata da chi cerca di trovare l’amore attraverso incontri frequenti, spesso programmando più appuntamenti nello stesso giorno. Si tratta di un approccio che mira a ottimizzare le opportunità di conoscere qualcuno, rendendo la ricerca più intensa e costante. Ma questa metodologia, efficace o meno, dipende dalle preferenze e dalle esigenze di ciascuno. In questa analisi, esploreremo i pro e i contro di questa tecnica.

