Stack dating quando cercare l'amore diventa quasi una missione quotidiana | ma funziona?
Lo stack dating è una strategia utilizzata da chi cerca di trovare l’amore attraverso incontri frequenti, spesso programmando più appuntamenti nello stesso giorno. Si tratta di un approccio che mira a ottimizzare le opportunità di conoscere qualcuno, rendendo la ricerca più intensa e costante. Ma questa metodologia, efficace o meno, dipende dalle preferenze e dalle esigenze di ciascuno. In questa analisi, esploreremo i pro e i contro di questa tecnica.
Stack dating: è la tecnica di chi infila un appuntamento dopo l'altro, anche nello stesso giorno. La ricerca dell'anima gemella diventa quasi un lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cos’è lo “stack dating”, il nuovo trend di cui va matta la Gen Z - Tra le tendenze più discusse del momento, lo stack dating si distingue per il suo approccio pragmatico e quasi “organizzativo” agli incontri romantici. 105.net
