In Russia 6mila animali abbattuti dopo scoppio di focolai di rabbia e pasteurellosi | Così moriremo di fame

In Russia, sono stati abbattuti circa 6.000 animali a causa di focolai di rabbia e pasteurellosi che hanno colpito mucche e maiali nelle fattorie locali. Le autorità hanno disposto l'abbattimento per contenere la diffusione delle malattie, che rischiano di compromettere la produzione agricola e l’approvvigionamento alimentare. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli allevatori e le comunità coinvolte.