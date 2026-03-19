In Russia 6mila animali abbattuti dopo scoppio di focolai di rabbia e pasteurellosi | Così moriremo di fame

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Russia, sono stati abbattuti circa 6.000 animali a causa di focolai di rabbia e pasteurellosi che hanno colpito mucche e maiali nelle fattorie locali. Le autorità hanno disposto l'abbattimento per contenere la diffusione delle malattie, che rischiano di compromettere la produzione agricola e l’approvvigionamento alimentare. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli allevatori e le comunità coinvolte.

Dopo lo scoppio di focolai di rabbia e di pasteurellosi tra mucche e maiali, nelle fattorie di Novopichugovo e Kozikha, nella Russia Siberiana, oltre 6mila animali (anche non infetti) sono stati abbattuti, tra le protesta degli allevatori e gli arresti dei giornalisti che vogliono documentare l'emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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