Vietato dare da mangiare ai gatti di colonia i cittadini insorgono La veterinaria | Decisione giusta | si tutela la salute degli animali
A Comabbio, un comune in provincia di Varese, è stato istituito un divieto di alimentare i gatti di colonia. La decisione, motivata dalla veterinaria locale, mira a tutelare la salute degli animali e gestire più efficacemente la presenza felina nel territorio. La misura ha suscitato reazioni tra i cittadini, divisi tra esigenze di cura e considerazioni di ordine pubblico.
Il Sindaco di Comabbio, un piccolo Comune in provincia di Varese, ha fatto divieto ai cittadini di portare cibo ai gatti della colonia felina. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Arena, veterinaria esperta in benessere animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Multa per chi dà da mangiare ai gatti di Comabbio, il sindaco: «Attaccato da tutta Italia per aver tutelato gli animali»; Paese invaso dai gatti: multe fino a 500 euro per chi li sfama.
“Vietato dare da mangiare ai gatti di colonia”, i cittadini insorgono. La veterinaria: “Decisione giusta: si tutela la salute degli animali” - Il Sindaco di Comabbio, un piccolo Comune in provincia di Varese, ha fatto divieto ai cittadini di portare cibo ai gatti della colonia felina ... fanpage.it
“Troppi gatti, multe fino a 500 per chi dà cibo fuori dalla colonia”: polemiche per l’ordinanza di un sindaco del Varesotto - A Comabbio, nel Varesotto, scoppia il caso dei gatti: vietato dar loro cibo fuori dalla colonia ufficiale, multe fino a 500 euro. greenme.it
Multa per chi dà da mangiare ai gatti di Comabbio, il sindaco, «Attaccato da tutta Italia per aver tutelato gli animali» - Con l'ordinanza dell'ottobre scorso, il Comune punta a proteggere la salute dei gatti della colonia felina istituita di recente e limitare la loro diffusione incontrollata ... varesenews.it
