Vietato dare da mangiare ai gatti di colonia i cittadini insorgono La veterinaria | Decisione giusta | si tutela la salute degli animali

A Comabbio, un comune in provincia di Varese, è stato istituito un divieto di alimentare i gatti di colonia. La decisione, motivata dalla veterinaria locale, mira a tutelare la salute degli animali e gestire più efficacemente la presenza felina nel territorio. La misura ha suscitato reazioni tra i cittadini, divisi tra esigenze di cura e considerazioni di ordine pubblico.

