In putrefazione Spero in un malaccio | Roberta Bruzzone e tre collaboratori indagati per stalking Le chat pubblicate da Repubblica

Roberta Bruzzone e tre collaboratori sono indagati per stalking, secondo quanto riportato da Repubblica che ha pubblicato le chat coinvolte. Tra i messaggi emergono insulti e minacce, con frasi come “in putrefazione” e “una lestofante in meno”, oltre a commenti sulla loro condizione di salute e sulla loro immagine. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti diffamatori e persecutori attraverso conversazioni online.

“Da Tso”, “in putrefazione”, “una lestofante in meno”, a cui “le goccine e le overdose di botox non bastano più”. Sono solo alcuni dei violentissimi epiteti che la nota criminologa Roberta Bruzzon e avrebbe rivolto a una sua collega. A far rendere noto il caso giudiziario è un’inchiesta riportata oggi dal quotidiano La Repubblica, che svela i contenuti dell’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm di Cagliari Gilberto Ganassi. Il fascicolo, ora trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale, ipotizza il reato di stalking di gruppo ai danni della psicologa forens e Elisabetta Sionis (oggi giudice onorario minorile nel capoluogo sardo) e della sua figlia minorenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In putrefazione”, “Spero in un malaccio”: Roberta Bruzzone e tre collaboratori indagati per stalking. Le chat pubblicate da Repubblica Articoli correlati Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalkingLa criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. Roberta Bruzzone accusata di stalking da una collega: rischia il rinvio a giudizioRoberta Bruzzone è accusata di stalking da una sua collega: avrebbe creato dei gruppi dove insieme ad altri l'avrebbe offesa con insulti pesanti... Una selezione di notizie su Roberta Bruzzone Argomenti discussi: Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega: la criminologa verso il rinvio a giudizio. Roberta Bruzzone e lo stalking alla collega Elisabetta Sionis, la criminologa rischia il rinvio a giudizio. Le offese in chat: «E' in putrefazione»La criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, psicologa forense e oggi giudice del tribunale dei ... leggo.it Stalking a una collega: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizioChiuse le indagini della procura di Cagliari: in chat con tre collaboratori avrebbe organizzato attacchi sui social a Elisabetta Sionis ... milano.repubblica.it