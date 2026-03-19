In memoria di Valentina una fiaccolata davanti a casa la Questura | Al primo cenno di violenza | denunciate

A Bergamo si è svolta una fiaccolata davanti alla casa di Valentina Sarto, uccisa in un femminicidio che rappresenta il decimo episodio in Italia dall’inizio dell’anno. La Questura ha ricordato che, in presenza di qualsiasi segno di violenza, devono essere immediatamente denunciate. La manifestazione ha coinvolto cittadini e familiari, che hanno espresso solidarietà e rabbia per quanto accaduto.

Bergamo. Il femminicidio di Valentina Sarto è il 10° caso in Italia dall’inizio dell’anno. Nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo, Valentina Sarto, 41 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella loro abitazione di via Pescaria 26A, dove la coppia viveva da circa due anni. I due si erano sposati nel maggio 2025. Per rendere memoria a Valentina e dando voce a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze di ogni tipo, alle 18 di giovedì 19 marzo, il Centro Tutte le Età del quartiere di San Colombano ha organizzato una manifestazione proprio davanti alla casa dove si è consumata la tragedia. La donna è stata trovata senza vita nella camera da letto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Prato, scoperto racket salta-fila davanti alla Questura, violenza verso chi non pagavaPrato, 23 febbraio 2026 - Gestivano illegalmente gli accessi all'ufficio immigrazione della questura di Prato per l'ottenimento dei permessi di... “Siamo i vostri nuovi amici”: fiaccolata davanti alla casa famiglia per i bimbi del boscoDecine di persone si sono radunate davanti alla struttura che ospita i tre figli della coppia di Palmoli dopo l’allontanamento della madre deciso dal... Approfondimenti e contenuti su In memoria di Valentina una fiaccolata... Discussioni sull' argomento La traduttrice del silenzio di Valentina Cagnazzo: da IoScrittore all'ebook, un libro sul potere della memoria; L’arte di Valentina Schito a tò Kalòn: un progetto di rinascita tra forme simboliche del potere e potere dell’arte; Il 22 marzo torna Una viola per Vale; 'Come sarà la scuola del futuro', report in memoria di Anelli. Una viola per vale: a dieci anni dalla scomparsa Valentina Tarallo torna l'evento in sua memoriaA dieci anni dalla scomparsa di Valentina Tarallo, il suo ricordo continua a trasformarsi in energia, impegno e speranza per il futuro. Domenica 22 marzo, alcune piazze del territorio torinese si colo ... torinoggi.it Anziana lascia 100 mila euro in eredità alla badante Valentina. Ma ne aveva due con lo stesso nome. I parenti fanno annullare il testamento La donna aveva scritto di voler lasciare quella cifra alla donna che l’aveva assistita negli ultimi anni lasciando il resto - facebook.com facebook Valentina Sarto uccisa dal marito. Il nuovo compagno: “La picchiava, le avevo detto di lasciarlo” x.com