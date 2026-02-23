prato scoperto racket salta fila davanti alla questura violenza verso chi non pagava

Un gruppo gestiva illegalmente il sistema di accesso davanti alla Questura di Prato, causando code e tensioni tra i richiedenti asilo. La causa è il tentativo di controllare e profitto da un flusso di persone che cercavano di ottenere i permessi di protezione internazionale. Chi non pagava era soggetto a minacce e violenze. La polizia ha identificato alcuni di questi individui e sequestrato documenti usati per gestire il racket. La scoperta ha portato a una serie di controlli mirati.

Prato, 23 febbraio 2026 - Gestivano illegalmente gli accessi all'ufficio immigrazione della questura di Prato per l'ottenimento dei permessi di protezione internazionale. È quanto ha scoperto la procura di Prato, che ha disposto perquisizioni personali, locali e informatiche e sequestri nei confronti di due cittadini cinesi di 47 anni, ritenuti promotori dell'organizzazione. Secondo quanto reso noto dal procuratore Luca Tescaroli, i due avrebbero diretto un gruppo che, dietro compensi compresi tra i 1.

Prato: violenza sessuale e tortura a compagno di cella. Indagato 39enne. Alla Dogaia scoperto pacco con microcellulare e drogaLa Procura di Prato ha aperto un'indagine su un detenuto marocchino di 39 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale, tortura e lesioni nei confronti di un compagno di cella italiano.

Due defibrillatori in dono alla Questura di PratoLa donazione di due defibrillatori alla Questura di Prato nasce dalla campagna di cardioprotezione promossa dall’associazione Regalami un sorriso Ets.

