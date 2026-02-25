Savino Del Bene Volley compie l’impresa | ribaltata al golden set la sfida con Novara per i quarti Champions

25 feb 2026

Le ragazze di Gaspari fanno 3-1 ai tempi regolamentari poi vincono la frazione di spareggio. Ora ci sono i playoff scudetto e il Galatasaray SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 8, Franklin 15, Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel 14. All.: Gaspari.IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 5, Herbots 1, Squarcini 5, De Nardi (L1), Leonardi (L2) n.e., Alsmeier 14, Ishikawa 6, Mims 2, Bonifacio 11, Carraro, Baijens 4, Tolok 20, Melli n.e.. All: Bernardi.ARBITRI: Konstantin Yovchev (BUL) – Andrea Puecher (ITA) FIRENZE – Un altro piccolo miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

