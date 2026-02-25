Le ragazze di Gaspari fanno 3-1 ai tempi regolamentari poi vincono la frazione di spareggio. Ora ci sono i playoff scudetto e il Galatasaray SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 8, Franklin 15, Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel 14. All.: Gaspari.IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 5, Herbots 1, Squarcini 5, De Nardi (L1), Leonardi (L2) n.e., Alsmeier 14, Ishikawa 6, Mims 2, Bonifacio 11, Carraro, Baijens 4, Tolok 20, Melli n.e.. All: Bernardi.ARBITRI: Konstantin Yovchev (BUL) – Andrea Puecher (ITA) FIRENZE – Un altro piccolo miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Volley compie l’impresa: ribaltata al golden set la sfida con Novara per i quarti Champions

Leggi anche: LIVE Scandicci-Novara 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-21, le toscane portano la sfida al golden set

Savino del Bene Volley, battuta al tie break Novara nel big match di giornataLe ragazze di coach Gaspari salgono così a 18 vittorie in serie A1 e 51 punti in classifica, confermando ulteriormente la propria seconda posizione...

Temi più discussi: Non è ancora finita!; Savino Del Bene Volley. Le atlete e lo staff celebrati al Consiglio della Città Metropolitana di Firenze a Scandicci; La Numia Vero Volley Milano ospita Scandicci nel big match che chiude la Regular Season; Play Off al via! Un biglietto omaggio per il Quartiere 4.

La Igor Volley saluta la Champions: al golden set è vittoria ScandicciNulla da fare per la Igor Volley Novara: le zanzare incassano la rimonta di Scandicci e salutano la Champions League. lavocedinovara.com

Dove vedere in tv Scandicci-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Savino Del Bene Scandicci affronta l’Igor Gorgonzola Novara nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale della CEV Champions League 2025/2026 ... oasport.it

Mentre sale l'attesa per la gara di ritorno dei play off di CEV Champions League contro Novara, Linda Nwakalor, centrale della Savino Del Bene Volley Scandicci si racconta ai nostri microfoni e ci svela quanto, nel tempo libero, ami fare la turista per le vie di - facebook.com facebook

Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X x.com