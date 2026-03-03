Maxi sequestro da oltre 27 milioni di euro a Ceva Logistics

Nella mattinata di martedì 3 marzo, la guardia di finanza ha sequestrato preventivamente oltre 27,3 milioni di euro a Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics. L’operazione si inserisce nelle indagini milanesi sui cosiddetti “serbatoi di manodopera”. Sono stati coinvolti altri sequestri in questa fase delle indagini.

