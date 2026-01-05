Immagini dal Sannio | le streghe le Janare e il Noce di Benevento

Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di Benevento Nel cuore del Sannio, le leggende delle Janare rappresentano un patrimonio culturale ricco di storia e tradizione. Queste figure, tipiche della zona di Benevento, sono parte integrante del folclore locale e testimoniano le credenze antiche della comunità. In questo articolo, esploreremo le origini e le caratteristiche di queste figure mythiche, offrendo uno sguardo approfondito sulle tradizioni sannite.

Oggi raccontiamo una delle più tipiche leggende sannite, quella delle Janare, abitanti storiche e caratteristiche del Sannio beneventano. La prima notizia che si è tramandata è a firma di San Bernardino da Siena in uno scritto del 1427. Sembra che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di Benevento Leggi anche: Immagini dal Sannio: le terre del Vino e le Città di ‘Sannio Falanghina’ Leggi anche: Immagini dal Sannio: le Terme di Telese e la rinomata acqua sulfurea Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Benevento e il vino che rinasce sotto il segno delle streghe Janare - Cuore vitivinicolo della Campania, il Sannio si estende nella valle Telesina, un mosaico di suoli diversi che dalla valle del fiume Calore risalgono le colline e si adagiano su pianori e conche ... repubblica.it Sannio, col progetto Janare qui è lecito parlare di 'magia' - Verticale di Falanghina e convegno sulla realtà enologica italiana, per celebrare - affaritaliani.it Le streghe di Benevento fra liquori, mentastra e marzapane - In una terra antica come il Sannio, Benevento custodisce da secoli un dialogo silenzioso tra storia e mistero, portatore di un immaginario che affonda le radici in secoli di credenze popolari, ... repubblica.it Ecco un breve video che riassume la settimana con le immagini che ci hanno accompagnato! Grazie per essere stati con noi! #sannioarteearcheologia #lanostrasettimana - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.