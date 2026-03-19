Il volo poi l' atterraggio misterioso | svelato il nuovo maxi drone Usa RQ-180

È stato svelato il nuovo drone statunitense RQ-180, un velivolo stealth progettato per missioni di ricognizione e intelligence a lunga distanza. Si tratta di un drone che opera ad alta quota e può rimanere in volo per lunghi periodi, grazie alle sue capacità avanzate di occultamento. L’unità è stata mostrata pubblicamente per la prima volta in un’occasione ufficiale, suscitando grande attenzione.

Un drone stealth per missioni di ricognizione e intelligence a lungo raggio ad alta quota, considerato “segreto” nelle sue specifiche tecniche ma già noto come RQ-180, è stato osservato mentre effettuava un atterraggio fuori programma sulla pista della base aerea di Larissa, in Grecia, installazione militare che ospita il 110° Stormo da Combattimento della Polemikí Aeroporía, la forza aerea greca. Questo imponente drone, che potrebbe ricordare un bombardiere strategico B-2 Spirit per la sua conformazione di ala volante, si è distinto facilmente dai velivoli che abitualmente decollano e atterrano nella base greca, dove sono stanziati caccia multiruolo F-16 e droni di sorveglianza di fabbricazione israeliana Pegasus II e Heron I. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il volo poi l'atterraggio misterioso: svelato il nuovo maxi drone Usa RQ-180 Articoli correlati Lo "Squawk 7700", poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per LondraGrande agitazione a bordo di un aereo della British Airways costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza mentre si trovava in fase di crociera. Il drone porta missili USA si avvia verso i test di voloIl nuovo drone “LongShot” di General Atomics, designato ufficialmente X-68A, ha completato i suoi test a terra e si avvia verso la sua prima prova di... Contenuti utili per approfondire Il volo poi l'atterraggio misterioso... Discussioni sull' argomento Il prezzo dei biglietti aerei vola con la guerra: il supplemento carburante raddoppia. Tutti i numeri; Voli, decolla il caro-prezzo con la guerra: c'è l’addizionale sul carburante, biglietti a +30%; Volo interrotto a causa della chiusura dello spazio aereo? Pensiamo insieme alla tua prossima mossa.; Ferie forzate a Dubai, il cuoco Erik Bosi e l’inferno della vacanza finita sotto le bombe. La strategia di Geely si basa su un approccio ibrido che usa i profitti dei motori termici per finanziare l’offensiva elettrica. - facebook.com facebook #Iran, #Meloni: non sono vigliacca, pericoloso condannare #Usa senza certezze x.com