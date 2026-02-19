Il drone americano LongShot, noto anche come X-68A di General Atomics, ha concluso con successo i test a terra e si prepara a decollare per la prima volta. La causa di questa fase è la necessità di verificare le capacità di volo e di caricamento con i missili. Il velivolo, lungo circa dieci metri, sarà sottoposto a una serie di prove in volo nei prossimi giorni. La sua prima uscita segna un passo importante nello sviluppo di nuove tecnologie militari. L’attesa riguarda ora la data di partenza ufficiale.

Il nuovo drone “ LongShot ” di General Atomics, designato ufficialmente X-68A, ha completato i suoi test a terra e si avvia verso la sua prima prova di volo. Il drone è un UCAV ( Unmanned Combat Air Vehicle ) pensato per trasportare missili aria-aria e utilizzabile da cacciabombardieri di vario tipo. La prima prova di volo utilizzerà il caccia F-15E e sarà svolta per esplorare come un UCAV in grado di lanciare missili possa aumentare il raggio d’azione di un velivolo e aumentarne la capacità di sopravvivenza, mantenendo la piattaforma di lancio al di fuori della “zona calda” del combattimento aereo, ovvero al di fuori della portata del radar di ricerca e aggancio del bersaglio di un caccia avversario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il drone porta missili USA si avvia verso i test di volo

Drone con defribillatore batte ambulanza, il test di voloIl test di volo di un drone dotato di defibrillatore rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza delle operazioni di emergenza.

Il gigantesco drone cinese Jetank ha effettuato il primo volo. La ‘portaerei volante’ trasporta sciami di mini Uav, missili e bombeIl drone cinese Jetank ha completato con successo il suo primo volo, segnando un traguardo importante nel settore aerospaziale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.