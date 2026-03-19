Un uomo romeno di 33 anni è a processo per l’omicidio di due donne, entrambe connazionali. Secondo le accuse, ha dichiarato di aver ucciso una delle vittime per paura e l’altra per disprezzo. La vicenda riguarda i dettagli dei delitti commessi e le dichiarazioni dell’imputato durante il procedimento giudiziario. La corte ascolterà le testimonianze e gli elementi presentati finora nel processo.

Il vigilante romeno 33enne Frumuzache è a processo per l’omicidio delle due connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, a Montecatini Terme nell’agosto 2024 e Maria Denisa Paun a Prato nel maggio 2025. I corpi delle due donne, date per scomparse, furono trovati a distanza di molto tempo, smembrati e occultati in un terreno. L’imputato era arrivato giovedì mattina, poco prima delle 10, nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze dove è stato interrogato interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Prima di lui, sono stati ascoltati due testimoni di parte civile: il fratello e la sorella di Ana Maria Andrei. Presente tra il pubblico anche la madre di Denisa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il vigilante romeno: “Ho ucciso Denisa per paura, Ana Maria per disprezzo”

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