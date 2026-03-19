Il killer di Denisa Paun e Ana Andrei | La prima l'ho uccisa per paura la seconda per disprezzo

Oggi si è svolta una nuova udienza nel processo contro Vasile Frumuzache, reo confesso dei due omicidi. L’uomo ha dichiarato di aver ucciso Denisa Paun per paura e Ana Andrei per disprezzo, e ha ammesso di aver nascosto i corpi a Montecatini. La vicenda riguarda i delitti che hanno coinvolto le due vittime e le relative dichiarazioni del sospettato durante l’udienza.

Si è tenuta oggi la nuova del processo a Vasile Frumuzache, reoconfesso di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun e di aver nascosto i corpi a Montecatini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il killer di Ana Andrei e Denisa Paun tenta di evadere dal carcere: la fuga con le lenzuola prima del processoLenzuola annodate e una scala rudimentale costruita con manici di scopa: così Vasile Frumuzache ha provato ad evadere dal carcere. “Una l’ho uccisa per paura, l’altra per disprezzo”. Il killer delle escort parla in aulaFirenze, 19 marzo 2026 – “Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo”. Approfondimenti e contenuti su Denisa Paun Discussioni sull' argomento Detenuto scavalca la rete di recinzione e tenta di evadere dal carcere di Velletri; Il benefici del sonno aumentano con le lenzuola giuste. Il killer di Denisa Paun e Ana Andrei: La prima l’ho uccisa per paura, la seconda per disprezzoSi è tenuta oggi la nuova del processo a Vasile Frumuzache, reoconfesso di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun e di aver nascosto i corpi a Montecatini ... fanpage.it Il killer di Denisa e Ana nell'aula bunker di Firenze davanti alla Corte d'assiseEntra nel vivo il processo a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne accusato di aver ucciso le escort sue connazionali Maria Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni: la prima a ... notizie.tiscali.it Entra nel vivo il processo a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne accusato di aver ucciso le escort sue connazionali Maria Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni: la prima a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024, la seconda a x.com Entra nel vivo il processo a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne accusato di aver ucciso le escort sue connazionali Maria Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni: la prima a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024, la seconda a - facebook.com facebook