Il killer delle escort ha tentato l' evasione dal carcere | è accusato di aver ucciso Maria Denisa Adas

Questa mattina un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano a Firenze. È accusato di aver ucciso due escort, Maria Denisa Paun e Ana, entrambe sue connazionali. L’evasione è durata poco: un agente della penitenziaria ha intercettato e bloccato il tentativo. Ora Frumuzache si trova di nuovo in cella, ma resta alta la tensione tra le forze dell’ordine.

Evaso dal carcere è stato bloccato da un agente della penitenziaria. A provare a scappare questa mattina - mercoledì 4 febbraio - dal carcere di Sollicciano di Firenze un detenuto romeno di 32 anni, Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due escort sue connazionali, Maria Denisa Paun e Ana.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Sollicciano Carcere Prato, omicidi escort: rinviato a giudizio Vasile Frumuzache. E’ accusato di aver ucciso Denisa e Ana Maria Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola» Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sollicciano Carcere Argomenti discussi: Aveva ucciso due donne, alla vigilia del processo killer tenta evasione dal carcere; Škoda è il terzo brand auto più venduto d'Europa nel 2025; Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazione; Gabriele Lavia porta in scena la tenerezza di un uomo scontento. Il killer delle escort cerca di evadere dal carcere col metodo delle lenzuola: La struttura è una grovieraVasile Frumuzache è stato fermato durante l'ora d'aria dall'unico agente di pattuglia: l'allarme dell'Osapp ... msn.com Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. BloccatoIl 32enne rumeno in carcere per due brutali omicidi commessi nel 2024 e nel 2025, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano: domani inizia il processo contro di lui ... dire.it Ha tentato di evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano Vasile Frumuzache, che ha confessato gli omicidi di Denisa Maria Adda e Ana Maria Andrei, commessi rispettivamente a Prato nel 2025 e a Montecatini del 2024. L’uomo 32 anni, sarebbe riuscito a sc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.