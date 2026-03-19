Il tecnico del Napoli sta valutando il suo futuro, lasciando aperta la possibilità di un addio a fine stagione. Se l’allenatore attuale dovesse lasciare, tra i nomi circolati c’è anche quello di un altro allenatore, che avrebbe già manifestato interesse a guidare la squadra. La decisione finale sarà presa solo nelle prossime settimane, quando si definiranno i piani per la prossima stagione.

Il futuro della panchina del Napoli resta ancora in bilico e sarà deciso solo a fine stagione. Con il destino di Antonio Conte in azzurro ancora da scrivere, emergono i primi nomi in caso di un possibile cambio. Panchina Napoli, spunta Maresca. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in caso di partenza di Conte, un profilo ideale sarebbe quello di Enzo Maresca, allenatore giovane e con idee moderne, che avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti del Napoli. Il tecnico rappresenterebbe un’alternativa importante, soprattutto in ottica di costruzione del futuro. Tuttavia sull’ex Chelsea si sono mossi anche altri club alla ricerca di una nuova guida tecnica per la prossima stagione, arrivare a Maresca non sarà quindi semplice, considerando anche le ambizioni del tecnico e le sirene straniere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il tecnico vuole il Napoli: è un’idea in caso di addio di Conte!

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