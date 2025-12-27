conte napoli de laurentiis vuole blindare il tecnico con il rinnovo sarebbe pronto a fargli questa offerta

per prolungare il rapporto. Il legame tra Antonio Conte e il Napoli attraversa una fase di straordinario vigore, segnata da una ritrovata armonia che sembra aver cancellato definitivamente i dubbi estivi e le voci di dimissioni circolate a novembre. Il trionfo in Supercoppa italiana a Riyad ha cementato ulteriormente questo rapporto, spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a muoversi con largo anticipo per blindare il tecnico salentino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron azzurro ha un obiettivo chiaro per l’inizio del 2026: proporre a Conte un prolungamento di contratto che ne certifichi la centralità assoluta nel progetto futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tuttosport - Napoli, De Laurentiis vuole blindare Conte: il piano per il rinnovo fino al 2029 - Nel 2024 Antonio Conte ha firmato un triennale con i partenopei a ben 8 milioni a stagione più bonus. msn.com