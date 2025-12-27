Conte Napoli De Laurentiis vuole blindare il tecnico con il rinnovo Sarebbe pronto a fargli questa offerta

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per prolungare il rapporto. Il legame tra  Antonio Conte  e il  Napoli  attraversa una fase di straordinario vigore, segnata da una ritrovata armonia che sembra aver cancellato definitivamente i dubbi estivi e le voci di dimissioni circolate a novembre. Il trionfo in  Supercoppa italiana  a Riyad ha cementato ulteriormente questo rapporto, spingendo il presidente  Aurelio De Laurentiis a muoversi con largo anticipo per blindare il tecnico salentino. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, il patron azzurro ha un obiettivo chiaro per l’inizio del 2026: proporre a Conte un prolungamento di contratto che ne certifichi la centralità assoluta nel progetto futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte napoli de laurentiis vuole blindare il tecnico con il rinnovo sarebbe pronto a fargli questa offerta

© Juventusnews24.com - Conte Napoli, De Laurentiis vuole blindare il tecnico con il rinnovo. Sarebbe pronto a fargli questa offerta

Leggi anche: De Laurentiis vuole trattenere Conte a tutti i costi: questa l’offerta del patròn partenopeo per far rimanere l’ex Juve ancora a Napoli

Leggi anche: De Laurentiis pronto al rinnovo con adeguamento per Antonio Conte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Bologna, De Laurentiis: 'Avevate qualche dubbio su Conte?'; Supercoppa italiana: De Laurentiis: Abbiamo pareggiato i conti Video; De Laurentiis: Ai tifosi dico di sognare. E Conte è un maestro. Il tecnico: Conta solo chi vince; Il labiale di De Laurentiis contiene il suo vero pensiero su Conte: non c’è finzione, è il Napoli.

conte napoli de laurentiisTuttosport - Napoli, De Laurentiis vuole blindare Conte: il piano per il rinnovo fino al 2029 - Nel 2024 Antonio Conte ha firmato un triennale con i partenopei a ben 8 milioni a stagione più bonus. msn.com

conte napoli de laurentiisNapoli, De Laurentiis accelera: pronto rinnovo di Conte fino al 2029 - Il Napoli spinge per il rinnovo di Antonio Conte fino al 2029: De Laurentiis apre il dialogo dopo i successi tra Serie A e Supercoppa. europacalcio.it

conte napoli de laurentiisDe Laurentiis tenta il colpo grosso: blindare Conte al Napoli fino al 2029 - Fiorentina su Dragusin e Boga, il Sassuolo punta Mazzocchi ... tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.