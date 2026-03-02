Napoli un azzurro vuole far cambiare idea a Conte

Un giocatore del Napoli sta cercando di convincere Antonio Conte a rivedere la sua formazione per la partita di venerdì contro il Torino. La decisione definitiva sull’undici titolare non è ancora stata presa, ma ci sono segnali che il tecnico potrebbe apportare modifiche in vista dell’incontro. La scelta della formazione resta ancora aperta e sarà comunicata nelle prossime ore.

Antonio Conte potrebbe cambiare le sue idee sulla formazione della partita di Venerdì, contro il Torino. C’è un giocatore che sta provando a farsi spazio e ad affermarsi nella rosa del club partenopeo. Secondo il “Corriere dello Sport”, Giovane, nuovo acquisto di ADL, non starebbe perdendo tempo. Anzi, tutt’altro. Dopo l’assist, fornito contro il Verona, l’attaccante brasiliano ha un obiettivo: indossare la maglia di titolare nel prossimo match. Eventualmente ci riuscisse, potrebbe prendere il posto di Santos, che contro il Bergamo non ha dato il suo meglio. Fin ora, l’esterno offensivo ha fatto la differenza con due assist. È, quindi, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, Giovane e le difficoltà in azzurro: spunta l’idea di ConteIl mercato invernale ha portato in casa Napoli, tra gli altri, anche il classe 2003 Giovane, talento brasiliano che in quel di Verona è riuscito an...

Conte vuole tenerlo: ha posto il veto sulla cessione di un azzurroNonostante il mercato si può dire ormai finito, Antonio Conte è emerso come contento di un suo calciatore in particolare.

