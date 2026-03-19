Il sottosegretario Delmastro abbracciato al mafioso nel suo ristorante | la foto e le domande che ne scaturiscono

Una fotografia mostrerebbe il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, mentre si trova nel ristorante gestito da Mauro Caroccia, e lo ritrae mentre si abbraccia con lui. La foto è stata scoperta da Repubblica e ha suscitato domande riguardo alla relazione tra il sottosegretario e il proprietario del locale. Le immagini sono state scattate all’interno del ristorante, dove si vede Delmastro in compagnia di Caroccia.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, abbracciato a un mafioso. La foto che vedete (scoperta da Repubblica ) ritrae Delmastro insieme con Mauro Caroccia all’interno del ristorante gestito da quest’ultimo. L’esponente di Fratelli d’Italia – numero due del ministero della Giustizia e impegnato nella battaglia per il Sì – fa segno Ok con il pollice della mano destra. Il braccio sinistro intorno alla vita di Caroccia. Sul petto di Delmastro lo stemma e il nome del locale. Siamo nel 2023, all’epoca il ristoratore – che gestisce diversi locali nella Capitale – non era ancora stato condannato (la condanna definitiva con l’aggravante mafiosa risale al 2026). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sottosegretario Delmastro abbracciato al mafioso nel suo ristorante: la foto (e le domande che ne scaturiscono) Articoli correlati Il sottosegretario, la ragazza di 18 anni e il ristorante del clan Senese: l’inchiesta su Delmastro scuote il GovernoIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è al centro di un’inchiesta giornalistica per la sua partecipazione azionaria in una società di... Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafiaAndrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e importante deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un nuovo caso che lo mette in imbarazzo. Tutto quello che riguarda Il sottosegretario Delmastro... Argomenti discussi: Delmastro in affari con i Senese. Il sottosegretario era socio in un ristorante di Miriam Caroccia. La difesa: vendute le quote. Caso Delmastro, Conte: Dimissioni immediateIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si deve assolutamente dimettere. Stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua ... lapresse.it Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioniLa vicenda è talmente delicata che, secondo il Fatto Quotidiano, che ha svelato il caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe chiamato direttamente il sottosegretario Delmastro per avere ... tg.la7.it