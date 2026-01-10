Cottarelli ci spiega perché il piano casa Meloni regge forse solo con l’aiuto dell’Ue
Nel contesto del piano casa Meloni, Cottarelli analizza le sfide e le possibilità di realizzazione. Secondo l’esperto, per edificare 100 mila nuove abitazioni in un decennio sono necessari investimenti paragonabili a quelli per due ponti sullo Stretto. La discussione evidenzia come il supporto dell’Unione Europea possa essere determinante per sostenere tali ambizioni e favorire lo sviluppo del settore edilizio in Italia.
Milano. "Per costruire in Italia 100 mila nuove case in dieci anni occorrono tanti soldi quanti ne servono per costruire due ponti sullo Stretto". Cioè, quanto? "Abbiamo s.
