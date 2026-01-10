Cottarelli ci spiega perché il piano casa Meloni regge forse solo con l’aiuto dell’Ue

Nel contesto del piano casa Meloni, Cottarelli analizza le sfide e le possibilità di realizzazione. Secondo l’esperto, per edificare 100 mila nuove abitazioni in un decennio sono necessari investimenti paragonabili a quelli per due ponti sullo Stretto. La discussione evidenzia come il supporto dell’Unione Europea possa essere determinante per sostenere tali ambizioni e favorire lo sviluppo del settore edilizio in Italia.

L'oro d'Italia visto dal punto di vista di Carlo Cottarelli. Vi riportiamo qui l'analisi di Carlo Cottarelli sulla vicenda dell'oro della Banca d'Italia, che l'emendamento approvato in Parlamento ha definito come "oro del popolo italiano".

