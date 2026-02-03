Stadio Maradona così cambia tutto | c’è l’annuncio del sindaco Manfredi

Il sindaco Manfredi annuncia che presto cambierà tutto allo Stadio Maradona. Dopo mesi di discussioni e incontri, ci sono novità concrete per il famoso impianto di Napoli. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire, portando a una svolta che potrebbe rivoluzionare la struttura e l’esperienza dei tifosi. I lavori potrebbero partire a breve, e le idee puntano a rendere lo stadio più moderno e funzionale. L’attenzione ora si concentra sulle prossime settimane, quando si sapranno i dettagli di questo grande progetto.

Arrivano novità importantissime in casa Napoli. Dopo i tanti dialoghi per la questione stadio, tanto discussa in questi ultimi mesi, sembra essere arrivata una vera e propria svolta per quello che è stato denominato Stadio Maradona. Arrivato l'annuncio del Sindaco Gaetano Manfredi: possibile svolta. Napoli, svolta per lo Stadio Maradona: il comunicato del Sindaco. Sembra essere arrivato un vero e proprio punto di svolta per la questione stadio in casa Napoli. I discorsi portati avanti per mesi tra la costruzione di un nuovo impianto, o l'ammodernamento di' quello attuale sembrano aver trovato finalmente una soluzione.

