Stadio Maradona il sindaco Manfredi conferma tutto | Napoli lo merita!

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha confermato che presto ci saranno cambiamenti allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo settimane di attesa, si apre uno spiraglio di novità. Manfredi ha detto chiaramente che Napoli lo merita, lasciando intendere che i lavori per rinnovare l’impianto sono ormai in fase avanzata. I cittadini aspettano con ansia di vedere il nuovo volto dello stadio, simbolo della città e dei suoi tifosi.

Sembra esserci finalmente una svolta. Lo stadio 'Diego Armando Maradona' è pronto a cambiare volto. A confermarlo è anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Le voci delle ultime settimane trovano dunque una risposta aggiuntiva sul nuovo progetto. Secondo il primo cittadino partenopeo, la città merita uno stadio moderno. Manfredi fa impazzire di gioia i tifosi: il messaggio. Gaetano Manfredi ha rilasciato un messaggio sul proprio profilo Facebook riguardante il 'Maradona'. Spiegato il perché del progetto e di come la città di Napoli meriti di compiere questo passo: "Prende forma il progetto di riqualificazione del Maradona.

