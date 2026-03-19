Per la parata di San Patrizio 2026, Kate Middleton ha indossato un raccolto capelli che ha suscitato attenzione. La Duchessa ha scelto un'acconciatura che si inserisce in un modo di comunicare attraverso il look, seguendo una tradizione già consolidata. La scelta si inserisce in una strategia di immagine che ha caratterizzato anche la regina Elisabetta.

Kate Middleton ha spesso utilizzato gioielli, abbigliamento e acconciature come strumenti di comunicazione simbolica, e il raccolto sfoggiato per la parata di San Patrizio 2026 non ha fatto eccezione, confermando una strategia ormai consolidata e cara anche alla defunta regina Elisabetta. Il raccolto di Kate Middleton è un omaggio a San Patrizio. La principessa del Galles ha preso parte all’evento – una tradizione molto sentita nel Regno Unito – nelle vesti di Colonnello delle Guardie Irlandesi, incarico assunto nel 2022 dopo il p rincipe William. Per l’occasione ha scelto un cappotto verde foresta di Alexander McQueen, in linea con il codice cromatico della celebrazione, impreziosito dal classico mazzolino di trifoglio appuntato al bavero, simbolo ufficiale del reggimento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il significato nascosto del raccolto capelli di Kate Middleton per San Patrizio

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