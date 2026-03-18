Kate Middleton con un rametto di trifoglio sul cappotto | è un omaggio all'Irlanda e a San Patrizio
Ieri Kate Middleton ha preso parte alla parata di San Patrizio indossando un cappotto verde con un rametto di trifoglio, un dettaglio simbolico dedicato all’Irlanda. La duchessa ha scelto un outfit coordinato per celebrare la ricorrenza, mantenendo un abbigliamento interamente in tonalità verde. La partecipazione si è svolta durante la tradizionale manifestazione dedicata alla festività irlandese.
Ieri Kate Middleton ha partecipato alla tradizionale parata di San Patrizio e lo ha fatto con un look "a tema" total green. Qual è il significato simbolico del rametto di trifoglio che ha agganciato al cappotto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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