Kate Middleton con un rametto di trifoglio sul cappotto | è un omaggio all'Irlanda e a San Patrizio

Ieri Kate Middleton ha preso parte alla parata di San Patrizio indossando un cappotto verde con un rametto di trifoglio, un dettaglio simbolico dedicato all’Irlanda. La duchessa ha scelto un outfit coordinato per celebrare la ricorrenza, mantenendo un abbigliamento interamente in tonalità verde. La partecipazione si è svolta durante la tradizionale manifestazione dedicata alla festività irlandese.