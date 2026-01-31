Referendum sulla giustizia la Camera Penale di Rimini | Una riforma liberale e garantista

La campagna per il referendum sulla giustizia entra nel vivo. I cittadini sono chiamati a votare domenica 22 e lunedì 23 marzo, mentre le associazioni e le imprese del settore si preparano a esprimere le loro opinioni. La Camera Penale di Rimini ha già preso posizione, sostenendo che si tratta di una riforma liberale e garantista. La discussione si anima, e tra i cittadini cresce la curiosità su cosa cambierà con questa consultazione.

Il direttivo della Camera Penale di Rimini: "La riforma rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre trent’anni" Si avvicina la data del referendum sulla giustizia, per il quale i cittadini saranno chiamati a votare domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il direttivo della Camera Penale di Rimini, si esprime in proposito spiegando che si tratta di una riforma che "rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre trent’anni, da quando ci siamo finalmente lasciati alle spalle il codice inquisitorio e autoritario del 1930".🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia.

