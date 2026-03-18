Il Senegal rischia di essere escluso dalla prossima Coppa d'Africa | cosa dice l'articolo 59

Il Senegal potrebbe essere escluso dalla prossima Coppa d'Africa a causa della sconfitta nel torneo attuale. Secondo l’articolo 59, la squadra può evitare l’esclusione solo dimostrando che il ritiro non è stato volontario. La questione riguarda quindi le circostanze del ritiro e le implicazioni regolamentari che ne derivano. La decisione finale dipende dall’interpretazione delle norme stabilite dalla CAF.

Oltre ad aver perso il trofeo il Senegal rischia di essere escluso anche dalla prossima edizione della Coppa d'Africa: può salvarsi solo dimostrando che il ritiro non era volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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