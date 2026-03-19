Il fondatore della Lega, un uomo di 84 anni, è deceduto a Varese oggi intorno alle 20.30. Aveva trascorso il giorno in ospedale, dove era stato ricoverato mercoledì a causa di dolori diffusi, senza l'intervento di un'ambulanza. È morto in terapia intensiva cardiologica dopo un ricovero che si è protratto per alcuni giorni.

Il fondatore della Lega Umberto Bossi aveva 84 anni: è morto intorno alle 20.30 di giovedì all’ospedale di Varese, dove era ricoverato nel reparto dell’unità di terapia intensiva cardiologica. L’accesso ospedaliero è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ma la notizia della sua presenza ai piani superiori del «monoblocco» del Circolo si è diffusa nella mattinata di giovedì. Non è ancora chiaro quale fosse il suo quadro clinico preciso ma, da quanto si è potuto, apprendere sembra che il Senatùr fosse arrivato in ospedale a Varese senza l’ausilio di ambulanze o mezzi di soccorso ma accompagnato dai famigliari per alcuni dolori generalizzati. Bossi ha avuto negli anni diversi problemi sanitari, dopo l’ictus del 2004. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il Senatùr, 84 anni, è morto a Varese: il ricovero mercoledì, senza ambulanza, per dolori diffusi. Poi il tracollo

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