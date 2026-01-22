Un’allerta meteo segnala nevicate significative in Emilia-Romagna, con accumuli previsti in aumento nelle prossime ore. La regione si prepara a un fine gennaio caratterizzato da condizioni invernali, con possibili disagi nelle zone interessate. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le misure di sicurezza necessarie per affrontare le eventuali criticità legate alle nevicate.

Bologna, 22 gennaio 2026 — La neve è tornata a imbiancare l’ Emilia-Romagna e si annuncia un fine gennaio dai tratti invernali intensi. Dopo settimane di temperature miti, già da ieri pomeriggio e nella notte il manto bianco ha coperto alcune zone appenniniche. Allerta gialla per neve: dove. Ora la regione si prepara a una nuova ondata di precipitazioni che interesserà in particolare l’Appennino centro-occidentale, con accumuli significativi previsti già nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla di 24 ore a partire dalla mezzanotte del 23 gennaio, segnalando possibili disagi per la viabilità e fenomeni legati alle piogge e al disgelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo per neve, quanta ne cadrà: gli accumuli previsti in Emilia-Romagna

Evento meteo rilevante in arrivo in Emilia Romagna

