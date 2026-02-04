Ancora neve in Trentino | dove e quanta ne cadrà

Il maltempo continua a portare neve in Trentino. Giacomo Poletti, esperto di meteo, ha aggiornato sulla sua pagina i cittadini, spiegando che le precipitazioni non si fermeranno facilmente. Nei prossimi giorni, ci saranno ancora fiocchi e qualche accumulo in più, soprattutto in alcune zone della provincia. La gente si prepara a convivere con questa ondata di freddo e neve, mentre le autorità monitorano la situazione.

Con la neve non è finita: a dirlo è Giacomo Poletti che nella sua pagina dedicata al meteo sulla nostra provincia fa un quadro chiaro sull'evoluzione dei fiocchi e del maltempo nelle prossime ore. "Oggi (mercoledì 4 febbraio, ndr) vedranno un po' di neve le località di media quota come Pinè, AndaloFai, Dimaro, Predazzo, con qualche cm (5-15 cm entro stasera); la forbice resta ampia perché la saccatura è striminzita e transita 'deformandosi'". Pioggia, invece, sotto i 700 metri. Per quanto riguarda i prossimi giorni, secondo Poletti domani, giovedì 5 febbraio, ci sarà "assenza di precipitazioni che potrebbero persistere in giornata solo sull'estremo est Trentino, ad esempio sulla linea Primiero-Rolle-San Pellegrino-Fassa con nevicate oltre i 1100 metri.

