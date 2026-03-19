Il ’risiko’ dei negozi in centro La cultura spodesta i vestiti

Negli ultimi dodici mesi, alcuni negozi situati nel centro storico, precedentemente dedicati alla vendita di abbigliamento, sono stati riconvertiti in librerie. Questa tendenza ha portato a un cambio di destinazione d’uso degli spazi commerciali, con una riduzione dell’offerta di vestiti e un incremento di punti vendita dedicati ai libri. La trasformazione interessa diversi locali, modificando l’aspetto e la funzione del quartiere.

Meno vestiti e più libri. Così si potrebbe sintetizzare lo spirito del risiko che nell’ultimo anno ha trasformato in librerie alcuni negozi del centro storico con precedente vocazione all’abbigliamento. L’ultimo evento, questa volta un trasloco, riguarda la libreria "I Libri di Elena. Consigli di lettura", nata nove anni fa in Corte Piero della Francesca sull’onda della passione di Elena Baldini, libraia che ha portato la sua attività oltre al commercio dei libri facendone un fulcro di attività culturali che muovono dalla carta scritta per lanciarsi in vari universi tra gruppi di lettura, presentazione di libri, work shop creativi. Una libreria indipendente che guida alla scelta di letture raffinate e, qualche volta, cucite sui gusti dei lettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’risiko’ dei negozi in centro. La cultura spodesta i vestiti Articoli correlati Leggi anche: Finti turisti fanno il tour di negozi in centro: spariscono vestiti e giacche di lusso Grosseto: il centro storico perde la metà dei negozi in 12Grosseto vive una trasformazione radicale del suo tessuto commerciale, segnata da un calo drastico delle attività nel cuore della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il 'risiko' dei negozi in centro La... Temi più discussi: Il ’risiko’ dei negozi in centro. La cultura spodesta i vestiti; Perché Federtennis vuole entrare ne La Stampa: cosa succede nei giornali, il risiko degli editori; Il risiko dell’arte. La Biennale all’epoca dei poteri forti; Banker e consulenti finanziari, l’ora del risiko. Il ’risiko’ dei negozi in centro. La cultura spodesta i vestitiMeno vestiti e più libri. Così si potrebbe sintetizzare lo spirito del risiko che nell’ultimo anno ha trasformato in librerie alcuni negozi del centro storico con precedente vocazione all’abbigliament ... ilrestodelcarlino.it Addio via Branca, Calliope se ne va: in centro a Pesaro scatta il risiko dei negozi, come si trasforma la strada delle vaschePer qualche cliente è stato sufficiente entrare, in questi giorni di saldi, allo store Calliope donna-uomo- intimo in via Branca-angolo via Pedrotti per trovare conferma alla notizia che già da ... corriereadriatico.it Il referendum, il risiko dei cieli, Palermo, il fenomeno e ambiente: domani, 19 marzo, sul giornale LA SICILIA - facebook.com facebook Guerra in #Iran e risiko #energia: il punto con Marco Di Liddo (CeSI). Rapporto #Sipri: Italia 6ª al mondo per export di armi. Ne parliamo con Francesco Vignarca. Infine, le novità sulla "famiglia nel bosco" con G. Lettieri. tinyurl.com/pdjxjdca #Radio24 #News x.com