Finti turisti fanno il tour di negozi in centro | spariscono vestiti e giacche di lusso

Due uomini sono stati identificati dai carabinieri di Cavalese come responsabili di diversi furti nelle valli di Fiemme, Fassa e in provincia di Bolzano. I ladri si travestivano da turisti e visitavano negozi di centro, trafugando vestiti e giacche di lusso. La loro tecnica prevedeva l’uso di false identità temporanee per entrare nei negozi e poi scomparire con la refurtiva.

Diversi i colpi tentati nel corso del 2024 e del 2025. Ecco perché li chiamano i “pendolari dei furti” Era una tecnica collaudata nel tempo quella dei cosiddetti “pendolari dei furti”: stiamo parlando di due uomini identificati nei giorni scorsi dai carabinieri di Cavalese ritenuti responsabili di una serie di colpi avvenuti nelle valli di Fiemme e Fassa e in provincia di Bolzano. Il motivo del loro soprannome? Si tratta di due soggetti che arrivavano in Italia appositamente per tentare il furto e, dopo ogni azione, rientravano in patria con il proprio bottino. Fingendosi dei turisti, entravano nei vari punti vendita e si concentravano sui capi d’abbigliamento più costosi: principalmente giacche e cappotti di marca. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Fanno shopping (senza pagare): spariscono vestiti da centinaia di euroVirginia Revolti 12 dicembre 2025 13:54 Sono entrati in un negozio di vestiti, ne hanno selezionati alcuni e si sono avvicinati all’uscita nel...

