Il sito del Quirinale ha subito un restyling e ora presenta un design più moderno, con il colore azzurro che prevale come elemento distintivo. La Presidenza della Repubblica ha annunciato il nuovo layout, che mira a migliorare la navigabilità e rendere più accessibili le informazioni ufficiali. La piattaforma aggiornata si rivolge ai cittadini italiani, offrendo contenuti più chiari e facilmente consultabili.

AGI - Nel nuovo sito del Quirinale domina l'azzurro della Presidenza della Repubblica, rappresentata dal Torrino stilizzato, a lato della 'testata', in un'elegante quanto minimalista grafica bianca, mentre sono a colori il Tricolore, la bandiera dell'Unione europea e lo stendardo del Presidente della Repubblica che sventolano lassù anche nella realtà. Colpisce subito lo sguardo, il restyling del sito del Quirinale, ispirato a un'impronta essenziale e subito fruibile alla consultazione. Il Quirinale contemporaneo . Al di là delle sezioni che tradizionalmente riguardano l'agenda degli impegni del Presidente, ora ancora più facilmente consultabile, ma anche i discorsi, i comunicati e video e foto ufficiali, e tutte le altre 'pagine' più seguite dagli addetti ai lavori, spicca la valorizzazione del comparto artistico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il restyling del sito del Quirinale: Mattarella, "la Casa degli italiani"

Articoli correlati

“Gli ebrei italiani furono traditi dalle leggi razziali del fascismo”: il discorso di Mattarella al Quirinale“Da italiani, rievochiamo con angoscia la discriminazione, la persecuzione, la deportazione, la morte dei nostri concittadini ebrei, traditi dalle...

Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella: "È il momento più difficile degli ultimi decenni"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per...