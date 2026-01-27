L’intervento del Presidente Mattarella al Quirinale ricorda le persecuzioni degli ebrei italiani durante il regime fascista, evidenziando la triste realtà di leggi discriminatorie, deportazioni e tradimenti da parte di figure istituzionali e della società. Un richiamo alla memoria storica per mantenere vivo il rispetto dei valori democratici e dei diritti umani.

“Da italiani, rievochiamo con angoscia la discriminazione, la persecuzione, la deportazione, la morte dei nostri concittadini ebrei, traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo; e da tanti dei suoi adepti venduti ai carnefici nazisti, con la complicità della monarchia, di tanti che si ritenevano intellettuali, di parte della popolazione. Non possiamo limitarci a questo sentimento, per quanto sincero e doveroso: sarebbe un’occasione mancata. Sarebbe un errore “. A dirlo, in occasione della Giornata della Memoria, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, durante la cerimonia al Quirinale, ha citato la scrittrice Elena Loewenthal, che ha parlato della “tragica concatenazione degli eventi” come un “buio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli ebrei italiani furono traditi dalle leggi razziali del fascismo”: il discorso di Mattarella al Quirinale

Approfondimenti su Mattarella Quirinale

In vista del discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, dal Quirinale arrivano immagini del backstage che mostrano i preparativi per l’undicesimo messaggio del Capo dello Stato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mattarella Quirinale

Argomenti discussi: Fascisti e antisemiti; Quanti sono i sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita? I nomi italiani da non dimenticare; Responsabilità e memoria: che cosa è stata la Shoah in Italia e in Friuli Venezia Giulia; Giornata della memoria: ma i fascisti italiani parteciparono alla persecuzione degli ebrei?.

Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio ... thesocialpost.it

Quanti sono i sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita? I nomi italiani da non dimenticareLe voci degli 'araldi della memoria' come li chiama Liliana Segre, sono sempre meno. Per ragioni anagrafiche i testimoni dell'indicibile sono ormai davvero pochi. (ANSA) ... ansa.it

Dopo il discorso del presidente Mattarella una nuova puntata di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/e-sempre-mezzogiorno-oggi-parte-piu-tardi-le-ricette-del-27-gennaio-2026 - facebook.com facebook