Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella | È il momento più difficile degli ultimi decenni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Oriente e delle relative scelte del governo in questa fase di crisi internazionale. Due colloqui riservati, avvenuti nella serata di mercoledì 4 marzo. Prima con Crosetto, poi con Meloni. La convocazione al Colle è arrivata alla vigilia delle comunicazioni con cui il governo riferirà oggi alle Camere sulla crisi in Medio Oriente e sulla richiesta di aiuti dei Paesi del Golfo Persico colpiti dalla reazione iraniana agli attacchi di Stati Uniti e Israele. A seguire saranno votate in aula una o più risoluzioni della maggioranza. 🔗 Leggi su Today.it

