Il problema non è solo Hoepli che chiude Stanchezza e oligopoli

La chiusura della libreria Hoepli ha attirato l’attenzione, ma il problema va oltre questa singola vicenda. Dietro ci sono questioni di stanchezza e concentrazione di potere nel settore librario, che influenzano il panorama culturale e commerciale. La situazione coinvolge anche altri attori e dinamiche di mercato, rendendo evidente come il cambiamento nel settore abbia ripercussioni più ampie.

Le librerie (indipendenti o specialistiche) hanno ancora una possibilità di sopravvivenza a Milano? Qualche spunto La vicenda della chiusura della Libreria Hoepli, al netto della saga familiare (“i cui dettagli fanno un po’ male”, dice al Foglio più di un addetto ai lavori), forse a qualcosa può esser utile: ovvero a capire se le librerie (indipendenti o specialistiche) abbiano ancora una possibilità di sopravvivenza in questa città. La stessa in cui la Biblioteca Sormani, già definita “la più bella biblioteca d’Europa”, ha un futuro incerto: diventerà, pare, un “polo culturale” per lasciare spazio alla Beic. Vedremo. Sull’argomento – librerie, mercato, lettori – nella capitale del libro in Italia (qui si concentrano i più importanti gruppi editoriali) bisogna partire dai numeri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il problema non è solo Hoepli che chiude. Stanchezza e oligopoli Articoli correlati Hoepli chiude: 156 anni di storia in liquidazioneLa storica libreria e casa editrice Hoepli di Milano ha avviato la procedura di liquidazione volontaria, una decisione presa dall’Assemblea dei soci... Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazioneDopo 156 anni finisce la storia della casa editrice Hoepli, fondata nel 1870 dall’editore svizzero Ulrico. Approfondimenti e contenuti su Il problema non è solo Hoepli che... Temi più discussi: Hoepli, il problema delle terze generazioni; Milano, Giovanni Nava, il socio Hoepli con il 33%: Non esco, ho rifiutato dieci milioni di euro offerti dai miei cugini; Hoepli, l’assemblea dei soci decide la messa in liquidazione; Finisce la storia di Hoepli, i soci decidono per la liquidazione (mentre i dipendenti scioperano). Il problema non è solo Hoepli che chiude. Stanchezza e oligopoliLe librerie (indipendenti o specialistiche) hanno ancora una possibilità di sopravvivenza a Milano? Qualche spunto ... ilfoglio.it Hoepli, folla al presidio contro la chiusura: Patrimonio di Milano, la cultura non si liquidaAlmeno 500 persone si sono presentate davanti alla libreria, in procinto di chiudere, per manifestare solidarietà ai dipendenti. Quest’ultimi hanno osservato tre ore di sciopero: raccolte 40mila firme ... ilgiorno.it La casa editrice #Hoepli, fondata a Milano da Ulrico Hoepli nel 1870, va in liquidazione volontaria. La storica casa editrice, pioniera nell’introdurre il genere del manuale in Italia affronta una crisi interna profonda: artribune.com/editoria/2026/… x.com Fondata 156 anni fa, la Hoepli è una specie di istituzione a Milano: dopo anni di crisi, la famiglia che la gestisce ha deciso di chiuderla - facebook.com facebook