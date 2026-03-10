Hoepli chiude | 156 anni di storia in liquidazione

La libreria e casa editrice Hoepli di Milano, attiva da 156 anni, ha annunciato la liquidazione volontaria attraverso una decisione dell’Assemblea dei soci avvenuta il 10 marzo 2026. La procedura di liquidazione è stata avviata ufficialmente, chiudendo così un capitolo importante della storia editoriale e commerciale della città. La notizia ha suscitato attenzione tra i lettori e il settore culturale locale.

La storica libreria e casa editrice Hoepli di Milano ha avviato la procedura di liquidazione volontaria, una decisione presa dall'Assemblea dei soci il 10 marzo 2026. Questa scelta drastica segue settimane di tensioni interne e un recente sciopero dei dipendenti riuniti davanti alla sede milanese. L'azienda, fondata 156 anni fa, affronta risultati negativi e conflitti societari che hanno reso insostenibile la prosecuzione dell'attività attuale. Il collasso di un patrimonio culturale milanese. Milano perde uno dei suoi pilastri culturali più antichi con l'avvio della liquidazione della società Hoepli Spa. L'assemblea dei soci si è riunita stamattina per approvare la proposta del consiglio di amministrazione volta a chiudere definitivamente le attività operative.