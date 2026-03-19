Il presidente di Rothschild Italia, Daffina, entra a far parte di Nexi. Si tratta di un ingresso di rilievo che coinvolge una figura importante nel settore finanziario italiano. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passo significativo per la società. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità o alle motivazioni di questa scelta.

Un ingresso di peso, che coinvolge un nome grosso della finanza italiana: il presidente di Rothschild Italia Alessandro Daffina, banchiere d’affari di lungo corso molto stimato dalla destra di governo, entra nel consiglio di amministrazione di Nexi, la società guidata da Paolo Bertoluzzo e presieduta dall’ex grand commis di Stato Marcello Sala che si occupa dei pagamenti digitali per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione. Daffina è nato a Roma nel 1959 ed è entrato nel gruppo Rothschild nel 1992. È presidente del gruppo da gennaio del 2025, dopo esserne stato anche ceo. È stato una figura chiave in grandi operazioni gestite da Rothschild, come per esempio la vendita di Capitalia a Unicredit, la fusione tra Intesa e San Paolo, la privatizzazione di Eni e la cessione della Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il presidente di Rothschild Italia Daffina entra in Nexi

Articoli correlati

Perché i documenti di Epstein sono una valanga anche per RothschildLe nuove carte del Dipartimento di giustizia rivelano un intreccio di affari, pressioni e favori che coinvolge uno dei nomi più potenti del...

Leggi anche: Nexi in perdita di 3,4 miliardi nel 2025