Nexi ha chiuso il 2025 con una perdita di 3,4 miliardi di euro. Dopo aver annunciato i risultati dell’anno passato, il titolo della società ha subito un forte calo in Borsa. La società ha reso pubblici i bilanci, evidenziando questa perdita significativa. La reazione del mercato è stata immediata, con un forte ribasso delle azioni negoziate.

Il titolo affonda in Borsa a meno 18%. La società ha svalutato l’avviamento di 3,7 miliardi e aumentato la cedola. Nexi registra una perdita di 3,4 miliardi nel 2025. E il titolo – dopo la presentazione dei conti dell’anno scorso – affonda in Borsa. Nexi affonda alla Borsa di Milano. Dopo la presentazione dei conti dell’anno scorso e il Piano industriale 2026-2028, il titolo perde il 18% a Piazza Affari. La perdita di pertinenza del Gruppo nel 2025 è pari a 3,4 miliardi a seguito della svalutazione non-cash. I costi non ricorrenti registrati sotto l’Ebitda reported sono pari a 3,8 miliardi nel 2025 e risentono della svalutazione non-cash del valore contabile dell’avviamento pari 3,7 miliardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nexi in perdita di 3,4 miliardi nel 2025

