I documenti su Epstein continuano a fare scalpore e coinvolgono anche i Rothschild. L’aristocrazia finanziaria mondiale, spesso considerata intoccabile, sembra aver avuto rapporti con Epstein, sollevando nuove domande sulla rete di potere che si nasconde dietro a lui. La faccenda si fa sempre più complicata e non si ferma alle già note accuse.

Le nuove carte del Dipartimento di giustizia rivelano un intreccio di affari, pressioni e favori che coinvolge uno dei nomi più potenti del capitalismo europeo. Email, transazioni e mediazioni politiche. In gioco c'è la credibilità del denaro globale I Rothschild, persino loro? Anche l’aristocrazia del denaro e i principi se così si può dire dell’ebraismo mondiale, hanno baciato la pantofola di Jeffrey Epstein? A mano a mano che il dipartimento di giustizia apre le 943 pagine del dossier, quel che sembrava una saga di sesso, ricatti e potere scritta da un epigono del marchese de Sade, cambia registro, fa tremare primi ministri, capi di stato (anche il presidentissimo americano), divi della cultura, affaristi, industriali, magnati, eroi dell’era digitale, spie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché i documenti di Epstein sono una valanga anche per Rothschild

Approfondimenti su Epstein Rothschild

Nei documenti relativi al caso Epstein spuntano anche nomi inaspettati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Epstein Rothschild

Argomenti discussi: La gestione dei documenti relativi a progetti PNRR alla luce dei controlli previsti dalla normativa; Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengono; Cosa c’è nei nuovi Epstein files; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano.

Epstein Files, desecretati tre milioni di documenti: Trump citato migliaia di volte, ma spunta anche Bill Gates. Tutti i dettagli e i nomi degli altri potentiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima e più vasta tranche di documenti legati all’indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni ... tg.la7.it

Caso Epstein, logica intimidatoria nella desecretazione dei documenti: così si proteggono i carnefici e non le vittimeIl Dipartimento di Giustizia ha pubblicato venerdì scorso oltre tre milioni di documenti relativi al finanziere Jeffrey Epstein, più di un mese dopo la scadenza prevista per la divulgazione ai sensi d ... ilfattoquotidiano.it

Coinvolgimento di politici e imprenditori statunitensi ed europei nel caso Epstein: molti dimissionari Il 30 gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Esponenti politici facebook

Il Congresso degli Stati Uniti esaminerà i documenti non oscurati sul caso Epstein, mentre il Dipartimento di Giustizia corre ai ripari dopo gli errori commessi. #EpsteinFiles x.com