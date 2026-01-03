Rigore sbagliato David | penalty horror del canadese para Falcone dopo il fallo di mano di Caba – FOTO

Durante la partita, David ha calciato un rigore che si è rivelato un errore, con Falcone che è riuscito a parare il tiro dopo che Caba aveva commesso fallo di mano. L’episodio ha rappresentato un momento chiave nel match, evidenziando le occasioni mancate e le decisioni arbitrali. Di seguito, una sintesi dettagliata dell’episodio e delle sue implicazioni.

Rigore sbagliato David: penalty horror del canadese, para Falcone dopo il fallo di mano di Caba sulla conclusione dello stesso attaccante. l match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lecce raggiunge il suo apice di tensione tra il 62? e il 66?, in un turbinio di emozioni che passa dal possibile vantaggio bianconero a un clamoroso errore dal dischetto. L'episodio del rigore. Al minuto 62, la Juventus sfiora il raddoppio con una splendida combinazione: Manuel Locatelli pennella, da schema su punizione, in verticale per l'inserimento di Jonathan David, subentrato nella ripresa. L'attaccante canadese calcia a botta sicura al volo, ma trova l'opposizione disperata di Kaba.

David tenta il ‘cucchiaio’ ma l’esecuzione è terribile: Falcone respinge con i piedi senza problemi - Jonathan David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all'inizio del secondo tempo di Juventus- fanpage.it

Rigore David, tutti i motivi per cui Lucumì fa fallo: Massa imbarazzante e il VAR fa finta di nulla - David si invola verso la porta, in piena area di rigore rossoblù, e mentre si sta coordinando in corsa per calciare viene ... tuttosport.com

5 gol nelle prime 7 giornate, 1 solo (con l'aggiunta di un rigore sbagliato) nelle ultime 9 Orso, quando torni a bussare - facebook.com facebook

