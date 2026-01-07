Il rigore di Enzo Le Fee è horror | il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi

Durante la partita tra Brentford e Sunderland, Enzo Le Fee, ex centrocampista della Roma, ha tentato un tentativo di cucchiaio. Tuttavia, la sua conclusione è risultata molto debole e facile da parare per il portiere avversario. Questo episodio evidenzia il rigore e la prontezza del portiere, capace di capire subito l’intento dell’avversario e bloccare il tiro senza spostarsi.

Dopo un primo tempo spettacolare e 4 gol segnati in 27 minuti, il Chelsea non riesce a trovare il successo contro il Bournemouth nonostante il rigore di Cole Palmer (causato dall'uomo-mercato Antoine Semenyo) e la rete di Enzo Fernández. Le Cherries segn x.com

Il rigore concesso all’Inter e cancellato dal Var. Le analogie con quello fischiato a favore di Giovanni Di Lorenzo. Ed una sacrosanta verità. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.