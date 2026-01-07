Il rigore di Enzo Le Fee è horror | il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi
Durante la partita tra Brentford e Sunderland, Enzo Le Fee, ex centrocampista della Roma, ha tentato un tentativo di cucchiaio. Tuttavia, la sua conclusione è risultata molto debole e facile da parare per il portiere avversario. Questo episodio evidenzia il rigore e la prontezza del portiere, capace di capire subito l’intento dell’avversario e bloccare il tiro senza spostarsi.
L'ex centrocampista della Roma ha provato il 'cucchiaio' durante Brentford-Sunderland, ma la conclusione di Le Fee è uscita malissimo. Per Kelleher la parata è stata semplicissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rigore Bonny, l’opinione di Bruno Longhi: «Tiro dolce, ma se non spiazzi il portiere…»
Leggi anche: 27 cm di neve in ottobre: Reykjavík si blocca e il mondo capisce che qualcosa non torna
Il rigore di Enzo Le Fee è horror: il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi - L'ex centrocampista della Roma ha provato il 'cucchiaio' durante Brentford- fanpage.it
Dopo un primo tempo spettacolare e 4 gol segnati in 27 minuti, il Chelsea non riesce a trovare il successo contro il Bournemouth nonostante il rigore di Cole Palmer (causato dall'uomo-mercato Antoine Semenyo) e la rete di Enzo Fernández. Le Cherries segn x.com
Il rigore concesso all’Inter e cancellato dal Var. Le analogie con quello fischiato a favore di Giovanni Di Lorenzo. Ed una sacrosanta verità. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.