Il rigore di Enzo Le Fee è horror | il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsi

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Brentford e Sunderland, Enzo Le Fee, ex centrocampista della Roma, ha tentato un tentativo di cucchiaio. Tuttavia, la sua conclusione è risultata molto debole e facile da parare per il portiere avversario. Questo episodio evidenzia il rigore e la prontezza del portiere, capace di capire subito l’intento dell’avversario e bloccare il tiro senza spostarsi.

L'ex centrocampista della Roma ha provato il 'cucchiaio' durante Brentford-Sunderland, ma la conclusione di Le Fee è uscita malissimo. Per Kelleher la parata è stata semplicissima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

