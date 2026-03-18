Una guerra in Iran ha portato a un incremento di circa 768 euro all’anno nel costo della vita per le famiglie toscane, mentre l’inflazione continua a salire e il prodotto interno lordo mostra segni di rallentamento. Le imprese della regione registrano difficoltà crescenti, e i dati indicano un quadro economico in fase di contrazione. La situazione si riflette su cittadini e aziende, con effetti tangibili sui bilanci regionali.

Firenze, 18 marzo 2026 – Una nuova stangata da quasi 800 euro l’anno per le famiglie toscane, inflazione in aumento e crescita economica in frenata. È il quadro che emerge dalla nota di lavoro dell’ Irpet sugli effetti della guerra in Medio Oriente sull’economia regionale. Preso uno scenario di rincaro del 50% del costo dei beni energetici importati per almeno 12 mesi, l'Irpet stima per la Toscana - per effetto della guerra in Medio Oriente - la possibilità di un aumento dell'inflazione dell'1% e una riduzione del Pil dello 0,3%, ma “una più rapida risoluzione del conflitto potrebbe attenuarne sensibilmente gli impatti”. Lo studio è stato illustrato dal direttore dell'istituto per la programmazione economica regionale, Nicola Sciclone, in una conferenza stampa con il presidente della Regione Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra in Iran, stangata su famiglie e imprese toscane: +768 euro l’anno e Pil in calo

Articoli correlati

Guerra in Iran, benzina e gas alle stelle: petrolio verso i 100 dollari, stangata in arrivo per famiglie e impreseL’escalation militare in Medio Oriente, con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la successiva risposta di Teheran, sta avendo un impatto...

La guerra in Iran costa caro. Secondo Confesercenti le imprese subiranno una stangata sulle bollette da 1.500€ annuiLa guerra in Iran non è un’affare ristretto tra Washington, Tel Aviv e Teheran, ma è una crisi globale che incide profondamente sulle tasche dei...

Una raccolta di contenuti su Guerra in Iran stangata su famiglie e...

Temi più discussi: Inflazione: dalla guerra in Iran rischio stangata per le famiglie; Guerra in Iran, stangata su bollette e carburante: fino a 540 euro in più a famiglia; Guerra in Iran, la stangata. Come salgono le bollette; Guerra Iran, dall'aereo al supermercato: rischio stangata.

Guerra in Iran e rincari: «Stangata sulle famiglie e gli artigiani salernitani»L’effetto della nuova tensione internazionale sui mercati potrebbe tradursi in un aggravio rilevante per le famiglie salernitane. È quanto emerge da ... ilmattino.it

Guerra in Iran, stangata sulle bollette luce e gas: la soluzione di OctopusI rincari superano la soglia di 300€ all'anno: è il momento di bloccare gli aumenti con le tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Octopus. ilsoftware.it

Italia terra di basi, installazioni e servitù militari. La guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti di Donald Trump contro l’Iran ha fatto tornare di attualità il ruolo – marginale nella diplomazia, fondamentale nello scacchiere militare – che il nostro Paese riveste facebook

Preghiera e digiuno uniche armi Le parole di padre Patton sulla guerra in Medio Oriente di Francesca Sabatinelli x.com